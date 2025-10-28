2.500 euro voor Zonnehuis Majella

Mijdrecht – Afgelopen zaterdag was zo’n typische grijze herfstdag, met hier en daar een buitje die uitnodigde om lekker binnen te blijven. Toch trokken 78 bridgeparen eropuit voor de jaarlijkse Running Bridgedrive in het hart van Mijdrecht, een gezellig en sportief evenement, georganiseerd door de Lionsclub Mijdrecht-Uithoorn-Wilnis.

De deelnemers, fanatiek of recreatief, speelden niet op een vaste plek maar wisselden per speelronde van locatie. Zo kwamen de 156 bridgers langs bij verschillende horecagelegenheden in het dorp, waar zij hartelijk werden ontvangen. De combinatie van competitie en gemoedelijke sfeer zorgde voor een middag vol spelplezier, ontmoeting en verbinding; zowel voor de deelnemers als voor de lokale ondernemers.

Net als vorig jaar ging de hoofdprijs naar Hein van der Aat en Anita Kastelein, die met een indrukwekkende score van 66,81% de Lions Wisselbeker opnieuw in ontvangst mochten nemen. Zij ontvingen bovendien een lunchbon voor vier personen bij Golfpark Wilnis. De tweede prijs, twee prachtige chrysanten van Rijdes Bloemen & Planten, werd gewonnen door Jaap Theune en Evert Poel (65,44%). Een onverwachte stroomstoring bij Lotus Corner zorgde voor een prijsuitreiking bij kaarslicht, maar dat leverde juist een sfeervol en onvergetelijk moment op.

De Lionsclub organiseerde de Running Bridgedrive niet alleen voor de gezelligheid, maar ook voor het lokale goede doel. Dankzij de deelname en steun van alle betrokkenen werd een prachtig bedrag van 2.500 euro opgehaald voor Zonnehuis Majella. Het verzorgingshuis gebruikt dit bedrag voor de aanschaf van een DUO-fiets, waarmee bewoners samen met een begeleider veilig en met plezier een rit door de omgeving kunnen maken.

V.l.n.r. Hein van der Aat, Anita Kastelein, Jaap Theune, Evert Poel en Henny van Nieuwkerk (Lionsclub). Foto: aangeleverd.