15 jaar Amstelland Buurtbemiddeling springlevend

Uithoorn – Buurtbemiddeling, de aanpak die mensen helpt om burenruzies zelfstandig op te lossen, blijkt al 15 jaar succesvol in de regio en is inmiddels een begrip in Amstelland. Begonnen in Amstelveen in 2004 en uitgegroeid tot ook de buurgemeenten Uithoorn waarbij door de stichting Beterburen getrainde vrijwilligers hun plaatsgenoten ten dienste zijn. Buurtconflicten die in een vroeg stadium beslecht worden door middel van een gesprek onder begeleiding van de onafhankelijke buurtbemiddelaars en zo wordt escalatie voorkomen. Het helpen bij of voorkomen van conflicten voor en door de inwoners werkt! Lawaai, blaffende honden, een overhangende boom, pesterijen of stankoverlast. Zomaar enkele voorbeelden die de oorzaak kunnen zijn van irritatie tussen buren en/of buurtbewoners, soms oplopend tot diepgaande conflicten. En dat gaat ten koste van de leefbaarheid, de gezondheid én het woonplezier.

Feest

15 jaar Buurtbemiddeling Amstelland: wat een feest van herkenning en erkenning van de methodiek. De receptie vorige week in de polder tussen Amstelveen en Uithoorn bij Boerin en de Kok (mooie omgeving!) met coördinator van Beterburen Amstelland, Jeanine de Koster, die de stichters van weleer: Iris Soerel en Lili Brouwer, toesprak. Zelf werd zij, en met haar enige trouwe vrijwilligers die vanaf de beginjaren tot op heden zich inzetten, in het zonnetje gezet door directeur van Beterburen: Bente London. Naast hen waren diverse collega’s uit de regio, verwijzers en mensen die buurtbemiddeling een warm hart toedragen aanwezig. Heerlijke ervaringen uit het verleden deelden de buurtbemiddelaars in hart en nieren over herstel van burencontacten.

Hilarisch

Ook hilarische momenten van weleer kwamen ter sprake. Buurtbemiddeling is prachtig uitgegroeid tot een fenomeen, dat mensen in de regio bekrachtigt om te durven communiceren bij overlast, misverstanden, vooroordelen, onbegrip. Beterburen heeft zo bijgedragen aan ‘ongezien’ voorspoed en geluk van medeburgers. De blije sfeer op de receptie getuigde ervan hoe goede mensen jaar in jaar uit het welzijn om hen heen belangrijk genoeg vinden om te helpen. Waarom zij dit doen? Hoe kunnen zij neutraal blijven? De vrijwilligers vinden het fijn om zonder vooroordeel te luisteren naar mensen. Opdat buren elkaar weer in de ogen kunnen kijken. Een betere versie van jezelf ontstaat door verbondenheid met anderen te versterken en nieuwe kanten van jezelf en de ander te ontdekken. Motiverend en ontroerend om dit bereikte jubileum te verankeren en te vieren! Beterburen voert het plus-certificaat van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Dit betekent dat zij als erkende bemiddelingsorganisatie voldoet aan de kwaliteitseisen en dat ze de werkwijze en methode van buurtbemiddeling uitstekend implementeert. Bewoners kunnen rekenen op buurtbemiddelaars die een gedegen training in buurtbemiddeling hebben gehad. Zij ondersteunen de communicatie tussen beide buren, en helpen om tot afspraken te komen waar ieder het mee eens kan zijn. Meer info over de stichting Beterburen: https://www.beterburen.nl/home/