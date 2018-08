10e Gedichtentuin in Boomkwekerskerkhof

Aalsmeer – Inmiddels is het een traditie geworden om de eerste drie weekends van september op het dromerig stille groenmonument te genieten van gedichten. De werkgroep Podiumkunst & Literatuur van KCA heeft dit jaar 24 gedichten geselecteerd die alle als basisgedachte ‘Aarde’ omarmen. Moeder aarde geeft leven aan mens, plant en dier en de inzendingen getuigen hiervan in grote diversiteit.

Dit jaar zijn er drie dichters die voor de eerste keer meedoen waaronder twee van Ons Tweede Thuis. Iedereen heeft zijn eigen gedachten over de aarde waarop wij leven. Ons korte bestaan op de wereld, het oer, het tijdelijke dat door wetenschap en technologie aan voortdurende verandering onderhevig is. Wat vinden wij daarvan? Goede grond waarop we genieten van al wat leeft en inspiratie biedt aan schilders, schrijvers, musici. Dankbaar voor liefde, grondstof en voedsel voor ons bestaan op aarde. We gaan door, kijken achterom naar het verleden en naar boven naar de sterrenhemel en maken ons zorgen om wat we achterlaten voor de volgende generaties.

De feestelijke opening vindt plaats op zaterdag 1 september om 12.00 uur door wethouder Wilma Alink-Scheltema. Dichters en belangstellenden zijn van harte welkom om gezamenlijk een rondje ‘Tuin’ te doen en een kopje koffie/thee te drinken om dit tweede lustrum te vieren. Tijdens de opening is de bundel te koop voor 5 euro en daarna in het Oude Raadhuis.

De Gedichtentuin is open in de weekenden 1 en 2 september, 8 en 9 september en 15 en 16 september. De hekken van het Boomkwekerskerkhof staan deze dagen open van 12.00 tot 17.00 uur.