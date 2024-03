Leesplezier door minibiebs

Uithoorn – Al sinds 1932 wordt in maart de Boekenweek georganiseerd ter promotie van het boek. Dit jaar vindt het leesfeest plaats van 16 tot en met 24 maart. Ook in de gemeente Uithoorn zijn actieve bewoners te vinden die het lezen willen stimuleren. Zij begonnen een minibieb om hun boeken te delen.

“Ik heb kasten vol boeken die ik anderen gun”, vertelt Martine de Jong. “Ik gaf ze weg aan vrienden, familie en kennissen, zodat meer mensen er plezier van hebben dan alleen mijn man en ik. Ik wilde graag een minibieb, maar het was moeilijk om een geschikt kastje te vinden.” Voor haar vijftigste verjaardag kreeg ze een metalen kastje dat ze voor haar deur in de straat Kievit kon neerzetten als minibieb. “Bij de eerste regenbui waren de boeken meteen verregend en er trok ook vocht op, dus hebben we er een laag onderin gelegd en een rand plexiglas omheen gemaakt om de boeken te beschermen.” Hoewel het de bedoeling is dat mensen een boek omruilen, mogen bij de minibieb van Martine boeken worden meegenomen en hoeft er niet per se een boek te worden teruggezet. “Er staan nu veel boeken in die er door anderen ingezet zijn, maar mensen mogen een boek pakken zonder zich bezwaard te voelen. Ik heb nog drie kasten vol boeken.” In haar minibieb staan romans en thrillers, maar ook Engelstalige boeken en kinderboeken. Met mooi weer fietst Martine zelf ook graag een rondje langs andere minibiebs.

Vondsten

Ook voor Francisca den Otter was haar eigen voorraad boeken de reden om een minibieb te beginnen. “In de zomer van 2021 heb ik via Marktplaats mijn eerste kastje gekocht. Het was een wit nachtkastje van Ikea met een dicht deurtje. Dat hebben we met een decoupeerzaag open gezaagd, want ik wilde dat mensen erin kunnen kijken. In mei 2022 heb ik het buitengezet, maar het hout kon niet tegen de regen. Ik had beter meteen geld kunnen investeren in een goed kastje. In een groep op internet zag ik dat iemand in Bilthoven minibiebs maakte, dus afgelopen zomer hebben we daar een kastje opgehaald en het geschilderd in de kleuren van ons huis.” De mensen weten de minibieb in de Slauerhofflaan goed te vinden. “Een groepje ouders met kinderen kwam uit het Libellebos gewandeld en liep langs de minibieb. De kinderen waren heel blij met hun boek. Ik zat buiten en ze kwamen me bedanken met een knuffel.” De minibieb heeft drie planken. Op de bovenste staan en liggen feelgoods en romans, de middelste is voor thrillers en op de onderste staan de kinderboeken. Francisca kijkt elke dag even of alles er nog goed bij staat. “Als ik een gat zie, vul ik meteen bij en als ik zie dat er een week niets gebeurd is, ga ik boeken husselen en er verse voorraad inzetten. Soms staat er ineens een tas met boeken voor de deur en pas heb ik op de fiets drie tassen met boeken opgehaald bij iemand die ging verhuizen.” Boeken heeft ze dus genoeg, maar ze kan het ook niet laten om bij andere minibiebs te ruilen. “Die vondsten vind ik ontzettend leuk en ik hoop dat anderen dat gevoel ook bij mijn minibieb krijgen.”

De gemeente Uithoorn telt meer dan twintig minibiebs en openbare boekenkasten. Het is een laagdrempelige manier om leesplezier te bevorderen. In de Facebookgroep mini-biebs uithoorn is te zien waar ze allemaal staan.