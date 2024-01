Amstelland Senioren Computer Club nu ook in de Scheg

Uithoorn – De veranderingen in ons digitaal leven gaan snel en zijn – zeker voor de ouderen onder ons – steeds moeizamer bij te benen. Uw (klein)kinderen WhatsAppen, uw dokter wil een digitale afspraak, uw overheid wil u documenten sturen die ze met DigiD beveiligen. U kijkt naar Netflix op uw TV die op Internet is aangesloten. U heeft in de auto Carplay en rijdt op uw navigatie-app. U maakt foto’s en filmpjes op uw smartphone die u wilt delen met uw familie. En dan komt er ook nog zoiets ongrijpbaars als Artificial Intelligence (AI) aan ! De Amstelland Senioren Computer Club ASCC is een ontmoetingsplek voor ouderen om het gebruik van digitale apparaten en toepassingen te stimuleren en te vergemakkelijken. Dat doen we onder andere met een gezellige maandelijkse clubmiddag in Amstelveen Westwijk waar we de recente ontwikkelingen doornemen met een drankje erbij, we sturen Nieuwsbrieven uit met actuele informatie over de digitale stand van zaken en we geven individuele cursussen om uw digitale kennis op peil te brengen en te houden.

Heeft u als lid een probleem met uw PC, laptop, smartphone (Android, iPhone) of tablet/iPad, heeft u een vraag op digitaal gebied of heeft u hulp nodig met toepassingen zoals DigiD of WhatsApp, dan kunt u altijd even langskomen bij onze vrijwilligers op één van onze inloopspreekuren in Amstelveen en Uithoorn.

Verhuist

In Uithoorn zijn ze verhuist van de bibliotheek naar De Scheg. Vanaf 7 februari hebben ze elke eerste woensdagmiddag van 13 tot 16 uur een inloopspreekuur bij het Repair Café. Het lidmaatschap van de ASCC kost 20 Euro per jaar. Buiten de gezellige clubmiddagen en de interessante maandelijkse Nieuwsbrief heeft u als lid altijd de mogelijkheid om onze hulp in te roepen bij digitale problemen, want naast onze inloopspreekuren kunnen we u ook telefonisch of thuis komen helpen. Weet u zelf veel van digitale apparaten en toepassingen en zou u het leuk vinden om anderen te helpen, dan vinden zij het leuk als u hun vrijwilligersteam komt versterken ! Lees alles over de ASCC op www.ascc.nl en loop woensdag 7 februari even langs op onze nieuwe plek bij het Repair Café in De Scheg, Arthur van Schendellaan 100A 1422 LE Uithoorn