Zweten tijdens beachvolley tijdens Kudelstaartse Feestweek

Kudelstaart – Een smakelijke en sportieve start kende de Feestweek in Kudelstaart. Vrijdag kon genoten worden van allerlei hapjes en lekkernijen tijdens Kudelstaart Kulinair en zaterdag 17 juni konden de opgelopen extra pondjes er weer afgezweet (wat een hitte) worden tijdens het beachvolleybaltoernooi. Maar liefst 32 teams streden om de felbegeerde titel op vier speciaal aangelegde zandvelden achter het Dorpshuis. Het toernooi werd georganiseerd door carnavalsvereniging De Pretpeurders. Maandag trakteerde het feestcomité op een gezellige bingo, woensdag trok de braderie veel bekijks en vandaag, donderdag 22 juni, staat een feest voor ouderen van 14.00 tot 17.00 uur op het Ad Verschuerenplein op het programma en kan vanaf 20.00 uur in het Dorpshuis de ‘strijd’ aangebonden worden voor Kudelstaart Keezen. De feestweek wordt vrijdag 23 juni afgesloten met een kindertheater magic show met Lars van Tuij in het Dorpshuis van 15.30 tot 16.15 uur. Foto: www.kicksfotos.nl.