Zwemmen: Oceanus op dreef bij sprintkampioenschappen

Aalsmeer – Afgelopen weekend hebben twaalf zwemmers van de selectie van Oceanus Aalsmeer meegedaan aan de provinciale sprintkampioenschappen in Hoofddorp. Bij dit tweedaagse evenement, waaraan alleen de snelste zwemmers van de provincie mogen deelnemen, zwom de delegatie van Oceanus exceptioneel goed. In totaal werden er 32 persoonlijke records gezwommen. Jayden van der Bijl, de nestor van het team, zwom een verdienstelijke 50 meter vrije slag, en kon net zijn pr niet aanscherpen. Rox van Bueren greep haar kans op dezelfde afstand en verbeterde haar pr fors, en zette zichzelf met 34.58 in de schijnwerpers en werd knap tiende.

Stijn Kleijn noteerde pr’s op de 50 meter schoolslag, 100 meter schoolslag, en deed dat ook op de 50 en 100 meter vlinderslag. Kiara Koster viel met een knap pr op de 50 meter schoolslag net buiten het podium (zesde) en Soraya Lopes stond vijf keer op het startblok en noteerde maar liefst vier (4) persoonlijke records. Ian Fa-Si-Oen, de meester op de schoolslag, eindigde knap op de negende plek op de 50 meter en scherpte en passant zijn record op de vrije slag aan. Dat laatste deed Tom de Groot ook. Hij zwom knap onder de 35 seconden! Nora de Hollander snelde naar mooie tijden op de 50 en 100 meter vrije slag (30,42 en 1:05,66), en Rostik Holota scherpte zijn pr op de 100 meter vlinderslag aan met een knappe 1:14, 32. Veelvraat Daniel Wegman startte maar liefst acht keer, scherpte zijn clubrecord op de 100 meter vlinder (1:01,68) aan en pakte drie hele mooie medailles op individuele nummers. Pippi Achterberg, uitkomend op negen nummers, werd tweede op de 50 meter schoolslag in een tijd van 34 seconden en 72 honderdsten.

De uitsmijter was de 4 x 50 meter wisselslag bij de senioren waar voor Oceanus een viertal zwemmers van 14 en 15 jaar uitkwam. Op dit nummer zwommen Nora (rugcrawl), Pippi (schoolslag), Daniel (vlinderslag) en Otis (vrije slag) naar een hele knappe derde plek en pakten een welverdiende medaille. Veel tijd om op hun lauweren te rusten is er niet: Volgende week zwemt de hele club weer competitie, en springen zij weer van het startblok.