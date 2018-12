Zwemjubilarissen bij DRV gehuldigd

De Ronde Venen – Veenweide bad in Mijdrecht was woensdagavond 12 december de locatie waar de Zwemvereniging de Ronde Venen ende Reddingsbrigade Vinkeveense Plassen hun leden en kader , op gepaste wijze middels en hapje en een drankje, volop in de schijnwerpers werden gezet. Het was druk in de Bubbels de verenigingslocatie boven het grote Veenweidebad in Mijdrecht. Maar liefst 13 enthousiaste leden en kaderleden werden in het zonnetje gezet. De jubilarissen varieerden van 5 , 12,5 , 25 en 35 jaar zwemlidmaatschap tot actief lid in een van de vele ZDRV/RVP bestuur/commissies.

Hans Verburg enthousiast ZDRV/RVP voorzitter sprak de aanwezige leden toe en bedankte de jubilarissen voor hun trouwe lidmaatschap en vele kaderwerkzaamheden voor de zwemvereniging ZDRV/RVP. Niet alle jubilarissen waren door omstandigheden aanwezig maar twee van de jubilarissen sprongen er in het gemêleerde gezelschap bovenuit:

354 jaar

Sinds 20 juli 1983, vierden hun 35-jarig jubileum. Bea en Annemieke startten in zwembad Blijdrecht en genoten toen ook van het buitenbad in Mijdrecht. Elke woensdagavond zijn ze nu te vinden in het Veenweidebad bij de groep Zwemmend Redden. Lekker 1x per week op de woensdagavond in conditie blijven is hun motto en vooral doorgaan. Op naar de 40 zwemjaren bij de ZDRV/RVP, ze hebben het zichtbaar naar hun zin. Houden zo!

25 jaar

Peter Waal vierde zijn 25-jarig jubileum, lid sinds 9 oktober 1993. Peter Waal heeft een lange en afwisselende carrière bij de zwemvereniging. Via Duiken en Snorkelen waar hij ook actief was als instructeur naar Zwemmend Redden Vinkeveen. Daarnaast is hij 5 jaar instructeur bij de afdeling Diploma Zwemmen geweest. Was lid van de Evenementencommissie en Technisch Commissaris in het bestuur. Nu zwemt hij elke woensdagavond en toont zijn zwemvaardigheden bij de afdeling Zwemmend Redden.

Maroeska van der Hoorn vierde haar 25 jarig jubileum en is sinds 13 september 1993 actief lid bij de afdeling Zwemmend Redden, via hulpinstructeur naar gediplomeerd instructeur en thans mede afdelingshoofd Zwemmend Redden.

Daphe Ebbinge vierde haar 12,5 jarig jubileum en is nu mede afdelingshoofd Zwemmend Redden. Olivier van Schie viert zijn 5 jarig jubileum actief bij de afdeling Varend Redden als mede afdelingshoofd en sinds vorig jaar penningmeester bij de ZDRV/RVP.