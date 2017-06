Zwanen van Ada Bruine de Bruin

Aalsmeer – De kansen die Makelaardij Karin Eveleens al jaren biedt aan kunstenaars om te komen exposeren in het kantoor aan de Punterstraat 2 creëert voor het personeel een prettige werksfeer, is voor de bezoekers een extra verrassing en voor de kunstenaar een stimulans en mogelijkheid om het werk te tonen aan een breder publiek. Deze maanden valt de eer te beurt aan Ada Bruine de Bruin. Recent stond in de Nieuwe Meerbode een foto van een zwanenechtpaar met hun jongen. Het liet zien hoe mooi de natuur kan zijn. Wie kijkt naar de schilderijen van Ada Bruine de Bruin herkent de evenzo natuurgetrouwe verbeelding. Ook haar zwanen tonen diezelfde statigheid, moed, zorgzaamheid en de kracht. Je moet toch wel van steen zijn wil je als kijker niet vertedert raken van de pluizige donsjes die net uit het ei lijken te zijn gekropen. Veilig onder moeders vleugels en altijd is er dan wel een brutaaltje die het zeker gaat redden in het leven. Loop gewoon even binnen om de schilderijen van dichtbij te bekijken. En laat Ada dan weten wat u/jij van haar werk vindt.

Janna van Zon