Zwaargewonden bij aanrijding met bus in Mijdrecht

Mijdrecht – Zaterdagmiddag heeft er een ernstig ongeluk plaats gevonden tussen een lijnbus en een auto. De buschauffeur reed, met een lege bus, over de busbaan richting Uithoorn. De automobilist sloeg af vanaf de N2012 en wilde naar de Middenweg. Hierbij zag de chauffeur blijkbaar de bus over het hoofd. De bus ramde de auto op volle snelheid in de flank en kwam zelf op de vangrails terecht. De chauffeur uit de auto kon vrij snel uit zijn zwaar beschadigde auto worden bevrijd, de buschauffeur echter zat ernstig bekneld achter zijn stuur en moest door de brandweer uit zijn benarde positie worden bevrijd. Ook de traumahelikopter kwam ter plaatsen. Beide chauffeur zijn ernstig gewond overgebracht naar een ziekenhuis.