Zwaargewonde snorfietser gevonden op Bovenkerkseweg

Uithoorn-Amstelveen – In de nacht van zaterdag op zondag is op het fietspad van de Bovenkerkerweg tussen Amstelveen en Uithoorn in, op het fietspad een zwaargewonde snorfietsbestuurder aangetroffen.

Vooralsnog lijkt men uit te gaan van een ongeval. Auto’s die voorbijreden zagen het slachtoffer liggen, en schoten te hulp. In de paniek werden de hulpdiensten aanvankelijk naar de Legmeerdijk in Amstelveen gestuurd, maar dit kon op tijd worden gewijzigd naar de goede locatie.

Twee ambulances en een traumahelikopter kwamen ter plaatse om het zwaargewonde slachtoffer te behandelen. Deze is vervolgens onder begeleiding van de trauma-arts naar het VU Medisch Centrum overgebracht. De Verkeers Ongevallen Analyse van de politie gaat technisch onderzoek verrichten naar de oorzaak van het incident.

Foto’s: KaWijKo Media / Nickelas Kok