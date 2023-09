Zwaaien naar konvooi tijdens Bloemen Tour

Aalsmeer – Zaterdag 16 september gaat weer een feestelijke dag worden met de Truckersrun. Reeds 26 jaar organiseert Aalsmeer Bloemen Tour om het jaar deze Truckersrun. Zo’n 100 voertuigen gaan de weg op met aan boord mensen met een beperking. Deelnemers van Ons Tweede Thuis en I.P.S.E De Brugge kijken altijd uit naar dit uitje. Overigens zijn deelnemers, die niet aan deze instellingen zijn verbonden, ook van harte welkom om mee te rijden.

De route start bij Van Zaal Transport in De Kwakel naar Aalsmeer en Kudelstaart en via Uithoorn naar Nieuwveen. Vervolgens weer terug naar Van Zaal Transport in De Kwakel. Gezelligheid staat voorop deze dag! Toeschouwers zijn langs de route van harte welkom om te zwaaien naar het konvooi. Voor informatie kan contact opgenomen worden met Piet Visser via 06-53187270 of met Jan Mulder via 06-22374801 van Stichting Aalsmeer Bloemen Tour.