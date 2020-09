Zorgcentrum Aelsmeer dicht vanwege corona-besmettingen

Aalsmeer – In verband met corona-besmettingen in Zorgcentrum Aelsmeer is besloten de deuren van het ouderentehuis aan het Molenpad per direct te sluiten voor bezoek, leveranciers, etc. om zo verdere verspreiding tegen te gaan. Op de www.zorgcentrumaelsmeer.nl/corona/ is meer informatie te vinden over de strikte maatregelen die de komende twee weken van toepassing zijn op het Zorgcentrum en Thuiszorg Aalsmeer. Na het lezen van de update nog vragen? Bel dan overdag naar de receptie: 0297-326050.

Corona update Kloosterhof

Zorgcentrum ’t Kloosterhof in de Clematisstraat weet vooralsnog het corona-virus buiten de deur te houden, maar met ingang van dinsdag 29 september gaan strengere maatregelen gelden. Zo mag er per bewoner één bezoeker per dag komen. Het dragen van een mondkapje is verplicht en hier wordt op gecontroleerd.

Foto: Zorgcentrum Aelsmeer (eigen foto Facebook)