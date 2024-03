Zoomworkshop De zeven eigenschappen voor Happy Kids

De Ronde Venen – Verantwoordelijkheid nemen, plannen, samenwerken en respect hebben. Het zijn voorbeelden van eigenschappen die ervoor kunnen zorgen dat kinderen lekkerder in hun vel zitten en zelfvertrouwen krijgen. Deze gewoonten worden prachtig beschreven in het boek ‘De zeven eigenschappen voor Happy Kids’ van Stephen Covey. In deze online workshop zoomen we in op deze zeven verschillende eigenschappen. De workshop helpt om je kinderen te begeleiden naar meer zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Bovendien geeft het inzicht in de ‘Cirkel van Invloed’ en biedt deze workshop inspirerende handvatten om samen met je kind in gesprek te gaan.

Ouders over de workshop

“Ik vond het inspirerend, laagdrempelige informatie en tips over de ‘Cirkel van Invloed’. Heb zeker een aantal punten meegenomen.” “Een hele fijne avond. Sloot goed aan bij de verwachtingen. Niet teveel theorie, maar veel praktijkvoorbeelden om het toepasbaar te maken.

Ouders voor ouders

Linda van Valkenhoef is getrouwd, moeder van twee kinderen (2013, 2016) en woont in Bilthoven. Ze is gecertificeerd leiderschapscoach (NOBCO geregistreerd). Naast haar baan als in-house leiderschapscoach bij een consultancy organisatie, heeft ze haar eigen coachpraktijk Inner Compass Coach waarbij ze dertigers begeleid naar meer innerlijke rust en zelfvertrouwen.

Deelname en aanmelden

Deze Zoomworkshop vindt op woensdagavond 27 maart aanstaande online plaats van 20.00 – 21.30 uur. Deelname is gratis na aanmelding via de website derondevenen.ouderslokaal.nl. Voor meer informatie bekijk onze website of mail naar info@ouderslokaal.nl.

Ouders gezocht!

Vind je het leuk om te helpen? Wij zijn op zoek naar ouders die ons team willen versterken. Zie onze website derondevenen.ouderslokaal.nl voor een overzicht van de vacatures.