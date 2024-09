Zonovergoten kinderoptocht

De Kwakel – In een zonovergoten De Kwakel ging afgelopen zondag de 121e kinderoptocht van start. Er was weer veel werk van gemaakt en het was mooi om te zien dat niet alleen de ouders maar ook de kinderen hard hadden meegewerkt aan het versieren van de karretjes, fietsen en het maken van de mooie creaties. Met ook dit jaar weer veel actuele thema’s en originele ideeën.

Tavenu ging met de steelband voor de optocht uit, maar de fanfare was met deze optocht nieuw leven in geblazen; acht fanfareleden liepen mee, maar met een ‘holle’ trommel. Ze sloegen letterlijk nergens op! Dat was ook de titel van hun groepje waar ze de tweede prijs mee veroverden. De eerste prijs ging naar de groep die in grote bollen in de rondte liepen met als titel ‘Wij gaan helemaal uit onze bol’ (zie foto).

De Kwakelse kermis is een mooi feestje, maar er zijn ook huisfeestjes. De meiden van de huisfeestjes liepen uiteraard met hun eigen huisje mee. De Polderdel van Greg’s Snacks was ook deze optocht in trek; twee groepen hadden dit als thema gekozen. Ook het afval en de commotie rond de afvalpas was de Kwakelse kinderen niet ontgaan, en dus liepen de afvalmannen mee in de optocht.

Afgelopen twee jaren sloot de Kwakelse band ‘Ome Co’ de zeskampmiddag op het polderfeest af. Dit jaar waren zij niet van de partij, maar dit werd in deze optocht gecompenseerd met de aanwezigheid van de meiden van ‘Tante Co’. Natuurlijk waren ook de bijtjes van ‘We zijn erbij’ er ook weer bij en liepen de soldaten van ‘Army in Army’ arm-in-arm mee.

Na de Olympische spelen waren de sporters doorgereisd naar De Kwakel voor de Kwakelse Spelen. Een groot aantal sporters liep mee voor de openingsceremonie van de kermis. Team Riley maakte er een echte show van door de film ‘Inside Out’ goed uit te beelden en sleepten daarmee de felbegeerde originaliteitsprijs in de wacht.

Er was maar 1 groep ‘middelbare scholieren’ die meededen. Zij waren vooral zichzelf door als ‘Brugpiepers’ mee te rijden en hun thema mooi uit te beelden met een mega-pieper op een brug.

Er waren veel leuke woordspelingen met ‘Favo-rietjes’, ‘Trots als een Pouw’, ‘We maken een snoepreisje’, maar vooral heel veel blije kinderen die ontzettend hun best hadden gedaan om er een hele mooie optocht van te maken.

Uitslag Loopgroepen: 1. Wij gaan uit ons bol, 2. Wij slaan nergens op, 3. Wij maken een snoepreisje, 4. Voel je de chemie van de Kwakelse kermis, 5. De afvalmannen, 6. DJ Feesttent, geen grote vent, maar klaar voor de feesttent, 7. Chillen in het bubbelbad.

Uitslag Karren: 1. De huisfeestjes, 2. We zijn erbij.

Uitslag Fietsen en steppen: 1. De Kwakelse favo-rietjes, 2. Zo trots als een pouw.

Uitslag 12 t/m 15 jaar: 1. De brugpiepers.

Originaliteitsprijs: 1. Inside Out – Team Riley.

Foto is aangeleverd.