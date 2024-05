Zonnehuis Penningen 2024 uitgereikt

De Ronde Venen – Dinsdagmiddag 21 mei 2024 werden voor de vierde keer de jaarlijkse Zonnehuis Penningen uitgereikt aan mensen die belangeloos het verschil maken voor kwetsbare ouderen, met mooie initiatieven in de eigen buurt in Ouder-Amstel, De Ronde Venen en Amstelveen. Tijdens de feestelijke bijeenkomst werd eens te meer duidelijk hoe belangrijk maar vooral hoe leuk het is om een bijdrage te leveren aan de zorg voor elkaar. Thijs Houtappels, bestuurder Zonnehuisgroep Amstelland: “Wij als zorgprofessionals kunnen niet zonder hen, zonder die betekenisvolle initiatieven. Juist in een tijd waar de zorgvraag zo verandert, zijn vrijwilligers belangrijker dan ooit!”

Prachtige initiatieven werden beloond met drie Zonnehuis Penningen. Voor Amstelveen (Bovenkerk) kregen Michaëlla Barentsen en Chris van den Helder samen een penning. In Ouder-Amstel was het Jan Wagenaar die de penning in ontvangst nam. De derde en laatste Zonnehuis Penning was voor De Ronde Venen en werd uitgereikt aan een vrijwilligster, die mede door haar leeftijd de jury versteld deed staan. Lena de Groot-Griffioen uit Baambrugge werd voordragen door Mantelzorg De Ronde Venen. Zij is in maart 90 jaar geworden en binnen De Ronde Venen nog steeds een actieve vrijwilligster. Ze is betrokken bij de werkgroep dementiezorg De Ronde Venen en helpt mee met de organisatie van informatieve avonden rondom het thema dementie. Ook is ze regelmatig gastvrouw bij het mantelzorg- en dementietrefpunt in Abcoude. Daarnaast is ze ook nog coördinator van de NPV in Abcoude en Baambrugge en vrijwilliger bij stichting thuis sterven. Lena vertelde zelf: “De Bijbel is mijn leidraad, die inspireert mij en heeft mij geleerd om de mens te zien!” Mooie woorden van een wijze vrouw die laat zien dat je op hoge leeftijd ook nog een grote bijdrage kan leveren aan de samenleving.

Op de foto: Jurylid Marilyn Haimé samen met een trotse Lena de Groot-Griffioen. Foto aangeleverd.