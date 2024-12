Zonnebloem Uithoorn naar Rijksmuseum

Uithoorn – De ‘Museum Plus Bus’ is een uniek initiatief voor ouderen in Nederland. De bus rijdt elke doordeweekse dag een groep ouderen naar één van de vijftien deelnemende musea. Het gaat om ouderen die écht niet meer zelfstandig een museum kunnen bezoeken. En dit allemaal kosteloos dankzij de deelnemers van de Vrienden Loterij. Ook de Zonnebloem Uithoorn/Amstelhoek heeft zich ingeschreven voor een uitje met de ‘Museum Plus Bus’ en werd dit jaar ingeloot (er zijn meer dan 1000 aanvragen per jaar!). Gekozen is een uitje naar het Rijksmuseum. Met 30 deelnemers en elf begeleiders, gingen ze met een rolstoelbus naar het Rijks. Veel van de deelnemers hebben ooit in Amsterdam gewoond en keken onderweg hun ogen uit bij alle veranderingen in Amsterdam. Onder het museum werd de bus geparkeerd en liepen ze een klein stukje naar Brasserie Zuiderbad, waar ze een heerlijke lunch kregen voorgeschoteld.

Terug in het Rijks werden ze in drie groepjes verdeeld en ging elk groepje met een eigen gids onderweg voor een rondleiding. Natuurlijk werden rolstoelen geregeld voor degenen die het nodig hadden, maar veel deelnemers hadden hun rollator meegenomen om bij de uitleg van de gids even te kunnen zitten. Na de enthousiaste uitleg van de gidsen was er nog ruim tijd om zelf nog even naar wat hoogtepunten te kijken. Zo hadden de poppenhuizen en scheepsmodellen veel belangstelling. Daarna was het weer verzamelen en namen ze afscheid van de begeleidster van de ‘Museum Plus Bus’ en na een korte wandeling naar de bus waren ze rond 16.30 uur weer terug in Uithoorn.

Veel vrijwilligers nodig

Weer veel dank aan de vrijwilligers die deze dag mede mogelijk maakten met hun inzet. Er zijn veel vrijwilligers bij zo’n uitje nodig om gasten op te halen en weg te brengen, maar ook in en uit de bus te helpen, rond te rijden in rolstoelen e.d. Wil jij iemands leven verrijken met leuke activiteiten, simpelweg een kopje koffie of samen op stap? Meld je dan aan als vrijwilliger! Aanmelden kan altijd via zonnebloem.uithoorn@gmail.com Dan nemen ze contact op!

