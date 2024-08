Zonnebloem De Kwakel, Vrouwenakker zomeruitjes

De Kwakel – Voor een groep mens voor wie de zomervakantie vaak een stille periode is (familie op vakantie, clubjes in de zomerstop) hebben onze vrijwilligers geprobeerd om deze zomer wat te betekenen. Deze zomer hebben we weer veel deelnemers uitgenodigd voor één op één terrasuitje. Inmiddels zijn vele voor een kopje koffie met iets lekkers, een ijsje bij de ijssalon of gezellig een wijntje op het terras eropuit geweest. Deze actie loopt nog even door tot zo half september.

De hartenwens is ook een zo’n uitje één deelnemer en één vrijwilliger, de vrijwilliger brengt een huisbezoek en of hoort iets van iemand die nog een speciale wens heeft. De vrijwilliger gaat kijken of de wens te vervullen is. Het is ons gelukt om wat speciale wensen in vervulling te laten gaan.

Waaronder een mevrouw die opperde dat zij heel graag nog eens naar het strand wilde. Ja naar Noordwijk daar kwam ik altijd met mijn. Maar ja dat lopen in het zand dat gaat niet meer. Daar zijn we mee aan de slag gegaan, tegenwoordig zijn er strandrolstoelen. Speciaal beschikbaar om minder valide mensen toch nog eens op het strand heerlijk te laten uitwaaien. En deze wens hebben wij dan ook kunnen vervullen.

De zomervakantie is bijna voor bij, 1 september loopt de hartenwens actie af. De Kwakel maakt zich op voor de jaarlijkse kermis, clubjes gaan weer starten en ook wij als Zonnebloem blijven van het najaar gewoon actief.

