Zonnebloem blij met cheque Rabo ClubSupport

Aalsmeer – In september konden leden van de Rabobank stemmen op hun favoriete club in de regio tijdens de Rabo ClubSupport actie. De Zonnebloem afdeling Aalsmeer-Rijsenhout was ook een van de deelnemende verenigingen. Veel leden hebben een stem op de lokale Zonnebloem uitgebracht. Mart Pfeiffer, directeur van de Rabobank regio Schiphol, kwam de cheque overhandigen, waar het mooie bedrag van 1.753,72 euro op stond. Deze werd door het bestuur in dank aanvaard. Met dit geld kunnen ook in 2024 weer activiteiten worden georganiseerd voor de ruim 180 leden tellende vereniging. Binnenkort gaat men Oud Hollands eten en er staat ook nog een mooi concert in de Ontmoetingskerk in Rijsenhout op het programma.

Landelijke loterij

De lokale afdeling heeft deze zomer 1976 loten van de landelijke loterij verkocht. Op 9 oktober was de trekking en op www.zonnebloem.nl/loterij is de uitslag te zien. Wie weet heeft u/jij een prijs gewonnen!