Zo’n 300 kavels in veiling Kudelstaart

Kudelstaart – De bestuursleden en vrijwilligers van de stichting Kudelstaart voor Kudelstaart hebben weer prachtige aanbiedingen voor de veiling van zaterdagavond 12 mei in het Dorpshuis van Kudelstaart verzameld. De teller staat momenteel op 301 kavels die onder de hamer van veilingmeesters Gert Ubink en Dick Venema zullen komen.

Tijdens de veilingavond komen producten en diensten in alle hoeveelheden langs: van 1 hele dag op stap met een tourbus met chauffeur voor negentien personen. Of een rondrit voor 6 personen in een klassieke VW-bus. Maar ook 2 kaarten voor een soulavond, 3 uur Engelse les, 4 uur strijken, 5 kuub zand, een 7delige taartbak set, voor 8 personen sloepvaren of een Chinese rijsttafel voor 15 personen.

Voor elk wat wils

Verder komt er een heel alfabet onder de hamer: een Aardewerkpot, Babyschommel, Cabriorit, Dopsleutelset, Elektrische blikopener, Föhn, Gitaar, Handstofzuiger, Insectenschotel, Jeep speelgoed, Kerkbank Sint Jan, Lantaarn, Messenset, Oldtimerrit, Pan soep naar keuze, Rookmelder, Sinterklaasbezoek (incl. Zwarte Piet), Tuinbank, Uil met licht, VIP-behandeling bij Radio Aalsmeer, Waterpistool en Zeeppakket. En natuurlijk van alles daar tussenin! Zelfs burgemeester Jeroen Nobel gaat rond 23.00 uur onder de hamer voor een dienst t.b.v. een goed doel. Het dreigt weer een gezellige ontmoetingsavond voor ‘tout Kudelstaart’ te worden. Je hebt wat gemist als je niet bent geweest!

Rozen voor moeder

Omdat de veiling duurt tot in de kleine uurtjes van de moederdagzondag, zullen weer kleurrijke en geurige boeketten bloemen, en vijftig bossen rozen worden aangeboden. Mooie binnenkomers voor de Moederdag! Ook aan de kinderen is gedacht: zo zijn er onder meer: spellen, een grote kindertractor, , kabouter, een halve dag kinderfeestje in een kielboot, en tal van andere leuke kinderkavels. En opvallend veel leuke diensten die (als wederdienst) door Kudelstaartse verenigingen worden aangeboden.

Website en Facebook

De kavellijst staat vanaf vandaag op de website: www.veilingkudelstaart.nl . Daarmee kunnen bezoekers van deze gezellige avond (aanvang 20.00 uur en inloop om 19.45 uur) zich vooraf een beeld vormen over kavels waar ze belangstelling voor hebben. Deze informatie is ook via facebook te vinden: www.facebook.com/veilingkudelstaart