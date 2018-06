Zomers natuuravontuur bij de Woudreus Wilnis

De Ronde Venen – Ook deze zomer organiseert NME-centrum De Woudreus weer een natuuravontuur. Tijdens een tweedaags programma gaan de kinderen, net als de voorgaande jaren, stoere activiteiten doen die thuis niet altijd mogen. Zo bouwen ze een kamp die beide dagen kan blijven staan. Dit jaar zullen er ook strobalen en wilgentakken zijn om mee te bouwen. Daarnaast kunnen de kinderen boven een vuurtje pannenkoeken bakken en zijn er opdrachten in het speelwoud waardoor de kinderen zelfstandig avonturen beleven.

Over de sloot moeten ze zeker gaan springen en of ze de overkant halen, hangt er nog maar van af. Misschien kan een reuze katapult wel de spullen naar de overkant schieten. Dan gaan ze die toch samen bouwen! Verder kunnen kinderen samen met een professionele struiner op zoek naar sporen in de natuur.

Uitdagend

Het programma is uitdagend met veel ruimte voor eigen spel. Er wordt elke dag gestart om 10.00 uur en ze eindigen om 15.30 uur, dus slapen doe je thuis. Ben je geen watje of vind je het niet erg om een nat watje te zijn? Schrijf je in vóór 1 juli. De dagen zijn: 16 en 17 juli of 18 en 19 juli. De dagen duren van 10.00 tot 15.30 uur en is voor kinderen van 6 tot en met 10 jaar. Waar? NME Centrum de Woudreus, Pieter Joostenlaan 28a, Wilnis. Kosten: € 25,- (incl. lunch en tussendoortjes) Aanmelden: www.dewoudreus.nl -> activiteiten. Inschrijven kan tot 1 juli. Er is per tweedaagse plaats voor 20 kinderen.