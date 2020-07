Zomerkamp Chung Do Kwan bij Zeilfort Kudelstaart

Aalsmeer – Het Zeilfort Kudelstaart heeft samen Taekwondo/Kickboks-school Chung Do Kwan een geweldig zomerkamp neergezet. Ondanks alle aanpassingen is het gelukt om voor de jeugd drie sportieve dagen te organiseren.

David Chung van Chung Do Kwan blikt hierop terug: “Geweldig dat het Zeilfort dit podium heeft geboden voor de jeugd, het doet de locatie alle eer aan die het verdient. Een historische en geweldige locatie voor de jeugd en de warme ontvangst van de organisatie van het Zeilfort hebben ons enorm geholpen in deze lastige tijden, het is geweldig te zien hoeveel nieuwe vriendschappen zijn gesmeed en hoe iedereen genoten heeft.”

Chung Do Kwan had door het coronavirus de lessen tijdelijk buiten moeten voorzetten en het Zeilfort heeft hiertoe de helpende hand geboden en ervoor gezorgd dat de jeugd lekker kon blijven doortrainen onder leiding van meester David.