Zomercompetitie bij schaakclub Westeinder

Aalsmeer – Woensdagavond 3 juni is de zomercompetitie van schaakclub Westeinder gestart in het Dorpshuis in Kudelstaart. Door een opstelling van twee tafels tussen de spelers, waarbij elke speler zijn eigen bord en stukken voor zich heeft, ontstaat de vereiste 1,5 meter afstand tussen de spelers.

Het was een bijzonder gezicht en ook wel even wennen, want je moet op je eigen bord zowel je eigen zetten als de zetten van je tegenstander uitvoeren, maar iedereen was blij dat er weer geschaakt kon worden. In de zomercompetitie spelen de schakers twee partijen tegen dezelfde tegenstander, met 45 minuten bedenktijd per persoon per partij (3 punten bij winst, 1 bij remise).

En er werd fel gestreden, want op bijna alle borden werd de tijdnoodfase bereikt. In tijdnood bleek het spelen met twee borden wel lastig door de extra handelingen die uitgevoerd moeten worden. Ook daar is weer van geleerd en in de volgende ronde gaan de schaakklokken ingesteld worden met extra tijd voor de tijdnoodfase. De bar was geopend en na afloop kon er op gepaste afstand nog gezellig bijgepraat worden.

Schaken op gepaste afstand in Dorpshuis.

De uitslagen van de eerste ronde: Hans Pot – Anton Kraaij: 4-1, Willem Hensbergen – Peter Verschueren: 6-0, Wim Eveleens – Maarten de Jong: 3-3, Mladen Cicek – Olivier Marincic: 0-6, Jan van der Sluis – Marco Hutters: 2-2.

Woensdag tweede ronde

Schaakclub Westeinder zat nog niet aan het maximum aantal deelnemers van 30 en er was nog genoeg ruimte in het Dorpshuis over. Volgende week woensdag wordt de tweede ronde gespeeld. Schakers zijn welkom. Vooraf aanmelden is wel een vereiste en dit kan door een mailtje te sturen naar schaakclubwesteinder@gmail.com Meer informatie over het toernooi is te vinden op de website van schaakclub Westeinder.