Zilveren Turfloop vochtig maar geslaagd￼

Regio – Wat doe je als het de hele week slecht weer is en op zaterdagmiddag en zondagmorgen het parcours in orde wil brengen? Wel, het antwoord is simpel: Houd het hoofd koel en blijf lachen! Het komt allemaal goed op deze eerste loop van het Zorg en Zekerheid circuit.

Dankzij meer dan 100 vrijwilligers zijn vanaf 09.00 uur ruim 25 wandelaars van start gegaan. Het mooie parcours “Met Walraven, Wandelen door de venen” van 12 km is met enthousiasme gelopen. De wandelaars zijn bij de finish op de Hoofdweg begroet door de vele supporters. Het wandelen neemt in populariteit toe; alle reden om dit ook volgend jaar weer deel uit te laten maken van de Zilveren Turfloop. Om 10.00 zijn meer dan 300 kinderen van start gegaan in de SC Johnson GeZZinsloop. Onder aanmoediging van vele (groot)ouders, familie en bekenden is het rondje door het park afgelegd. Bij de finish is ieder kind beloond met een prachtige medaille. Na afloop is aan de prijswinnaars een mooie beker uitgereikt. Een mooie sportieve prestatie van deze grote groep kinderen. De GeZZinsloop laat zien dat het enthousiasme groot is. Geef de kinderen de ruimte en de gelegenheid. De Veenlopers leveren daar een bijdrage aan!

G runners

Na de GeZZinsloop zijn de G-Runners van start gegaan. Gerrit Brouwer, directeur van de sponsor G.Brouwer & Zn Fournituren groothandel heeft het startsignaal gegeven. Een groep van 40 G-runners met begeleiders zijn enthousiast van start gegaan op het mooie landelijke rondje door het sportpark. Met de eindstreep in zicht op de Hoofdweg en aangemoedigd door een enthousiast publiek passeerden zij finish, waar de geleverde inspanning met een mooie mediale werd beloond. Na de rondjes door het park werd het tijd voor de langere afstanden. Om 11.00 uur allereerst de start van de lopers van de Auto Berkelaar 5 km loop. Een populaire afstand voor jong en oud. Het parcours door het Wickelhofpark doet het goed. Een aantal lopers die aan de hardloopclinic van de Veenlopers van 10 weken hadden meegedaan, hebben met trots deze prestatie geleverd.

Om 11.10 uur passeerden de deelnemers van de VOKU 10 km en de VIDA 10 EM na elkaar de startlijn om in de polder hun wegen te scheiden. Het blijft mooi langs de Kromme Mijdrecht. De deelnemers aan de 10 EM maakten nog een rondje door het Wickelhofpark voordat zij de finish passeerden. Al met al een geslaagd evenement met ruim 1200 deelnemers. Wij verheugen ons nu alweer op de 33e Zilveren Turfloop. De Veenlopers bestaan dan 40 jaar. De uitslagen van de lange afstanden staan op www.zorgenzekerheidcircuit.nl

Foto: Marco Bakker