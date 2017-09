Zilveren Turfloop De Ronde Venen op 5 november a.s.

De Ronde Venen – Atletiekvereniging De Veenlopers organiseert jaarlijks de Zilveren Turfloop, het grootste sportevenement van De Ronde Venen. De Zilveren Turfloop bestaat uit een aantal onderdelen: de Rabo GeZZinsloop, de Scholierenchallenge, de Businessloop en natuurlijk de 5, 10 en 16,1 km prestatielopen.

Voor de kinderen is er de Rabo GeZZinsloop over een afstand van bijna 1 km, waarvan het

parcours door het sportpark voert. De deelname hieraan is gratis. Elk kind ontvangt een sportief aandenken.

Aansluitend aan de GeZZinsloop zal de G-run gelopen worden. Deze run is bestemd voor mensen met een verstandelijke beperking en hun begeleiders. De atletiekvereniging is trots dat het gelukt is ook deze groep mensen te verwelkomen tijdens de Zilveren Turfloop.

Voor de middelbare scholieren is er de Scholierenchallenge. Zij kunnen in teams deelnemen aan de 5 km. De inschrijving is geopend, ook voor scholen buiten de Ronde Venen. Aanmelding loopt via de scholen.

Businessloop

De Businessloop is bedoeld voor bedrijven en instellingen. Men loopt in teamverband de 5 of 10 km en de gezamenlijke tijd telt voor het uiteindelijke resultaat. Net als voorgaande jaren is de belangstelling van de bedrijven uit de ruime omtrek van Mijdrecht heel groot.

Tenslotte kunnen de deelnemers kiezen om individueel mee te lopen. Er is keuze uit drie afstanden: 5 km, 10 km en 16,1 km. Dit jaar heeft de atletiekvereniging in samenwerking met de gemeente het parcours langs de Kromme Mijdrecht verkeersvrij gemaakt. Dat betekent dat u als deelnemer of toeschouwer niet meer alert hoeft te zijn op voorbijrazende wielrenners of knetterende brommers, maar kunt genieten van het prachtige uitzicht op de Kromme Mijdrecht.