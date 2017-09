Zijdelwaard is nieuw kunstwerk rijker

Uithoorn – Het nieuwe kunstwerk dat dit voorjaar door de bewoners van de wijk Zijdelwaard als favoriet werd gekozen, is donderdag 14 september officieel onthuld door wethouder Ria Zijlstra (Kunst & Cultuur). Zij deed dat samen met leden van Buurtbeheer Zijdelwaard.

Drie jaar geleden werd het bronzen beeld ‘de Baadster’ gestolen en sindsdien is er niets voor in de plaats gekomen. Tot afgelopen donderdag. Op initiatief van Buurtbeheer Zijdelwaard en in samenwerking met de gemeente is er nu een nieuw kunstwerk gekomen. Om (andermaal) diefstal tegen te gaan is gekozen om de locatie voor het nieuwe kunstwerk te verplaatsen naar de vijver tegenover het gebouw De Hoeksteen aan de Alfons Ariënslaan.

In maart van dit jaar hebben twee beeldhouwsters tijdens een bewonersavond hun kunstwerken gepresenteerd die zij ‘passend’ vonden voor die locatie. Alle aanwezigen konden vervolgens hun stem uitbrengen voor een van de kunstwerken.

Het kunstwerk ‘Samen verder’, dat gemaakt is door beeldhouwster Jonneke Kodde en twee vliegende ganzen symboliseert, werd door een grote meerderheid gekozen. Dit kunstwerk is donderdag 14 september dus onthuld en staat prachtig op deze plaats.