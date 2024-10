Zet je schrap voor de 33ste zonnige Zilveren Turfloop!

Regio – Zondag 3 november is het eindelijk zover: de 33ste Zilveren Turfloop, een hoogtepunt binnen het Zorg & Zekerheid circuit, gaat van start! Wil jij deelnemen aan een van de uitdagende/mooie wedstrijdlopen? Schrijf je dan snel in via inschrijvingen.nl en kies jouw favoriete afstand: 5 km, 10 km of de uitdagende 10 EM. Maar dat is nog niet alles! Voor de wandelliefhebbers hebben ze ook prachtige nieuwe routes van 5 en 10 km uitgezet. Ook voor de wandelaars is aanmelden mogelijk via inschrijven.nl. Alle wedstrijden, inclusief de GeZZinsloop en de G-Run, starten en finishen op de Hoofdweg in Mijdrecht. De 10 km en 10 EM brengen je langs de schilderachtige Kromme Mijdrecht door de Hoef om via de Oosterlandweg terug te keren naar de finish op de Hoofdweg, terwijl de 5 km route je via de Oosterlandweg naar het prachtige Wikkelhofpark leidt en weer terug. Houd er rekening mee dat er tussen 10.00 uur en 14.00 uur verkeershinder kan ontstaan rondom de Hoofdweg en op het parcours. Door middel van borden en verkeersregelaars zorgen ze ervoor dat alles soepel verloopt. Mis deze kans niet om deel te nemen aan dit sportieve evenement en beleef een geweldige en zoals het er nu naar uitziet zonnige dag vol actie en plezier!

Foto is aangeleverd