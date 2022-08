Zestig jarig huwelijksfeest echtpaar Monshouwer – Fakkeldij

De Ronde Venen – Op 21 augustus jl. was het 60-jarige huwelijksfest van het echtpaar Monshouwer – Fakkeldij. Reden voor Burgemeester Maarten Divendal voor een verrassingsbezoekje aan het echtpaar dat sinds 1987 in Mijdrecht woont. Een 60-jarig huwelijk komt niet zo vaak voor en zeker niet dat de beide echtgenoten nog zo fit zijn. En dat Corrie en Gerard nog in zijn voor van alles bleek al snel in de knusse tuin van het echtpaar. De hele familie, 3 dochters, 8 kleinkinderen en aanhang kwam net terug van een gezellig familie weekend in de Achterhoek. Op het programma stonden allerlei activiteiten waaronder kanoën en skelteren, activiteiten waar het echtpaar zelf ook enthousiast aan meedeed.

Gerard is geen onbekende in De Ronde Venen, jarenlang was hij actief betrokken bij de Senioren Bowling en de Stichting Spel en Sport. Corrie zette zich in als vrijwilliger om mensen Nederlands te leren. Maar familie is het belangrijkste, zo raken ze niet uitgepraat over het eerste achterkleinkind dat in oktober wordt geboren. En is Gerard zichtbaar ontroerd als hij met trots verteld over zijn dochters en kleinkinderen.

De burgemeester had ook een mooi cadeau bij zich, een boek van landschappen uit de omgeving, waarop iedereen in koor riep: ‘Oma dan kan je weer schilderen!” Na een gezamenlijk proost op het 60 jarig huwelijk nam de heer Divendal afscheid. Ook voor hem zat de vakantie, met deze eerste klus, er weer op.