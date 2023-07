Zebrapad zorgt voor veiliger oversteek van Bonkestekersweg

Vinkeveen – De Bonkestekersweg in Vinkeveen heeft sinds woensdag 19 juli een zebrapad. Wethouder Anja Vijselaar (Wegen) en Suus Dekker en Lucinda Dogger, bewoners die zich samen met Shana Snoek hard hebben gemaakt voor de oversteek, brachten zelf de thermoplast aan.

Het zebrapad ligt recht tegenover het bruggetje naar de sportvelden en zorgt ervoor dat voetgangers veiliger en makkelijker de drukke weg kunnen oversteken. De Bonkestekersweg is een belangrijke ontsluitingsweg voor Vinkeveen die de afgelopen jaren steeds drukker is geworden. Al tijden wordt gekeken naar mogelijkheden om het oversteken veiliger en makkelijker te maken. Nu moeten voetgangers, zeker tijdens drukke uren, lang wachten totdat er gelegenheid is omdat er veel verkeer, auto’s en bussen, van beide kanten komt. Suus Dekker, Lucinda Dogger en ShanaSnoek, bewoners van Vinkeveld, geven al langere tijd aan dat het voor bewoners en zeker voor de kinderen van de wijk moeilijk is de weg makkelijk en veilig over te steken en dat er snel een oplossing moet komen.

Fietsrotonde beste oplossing

De beste oplossing voor een veilige oversteek is de aanleg van een fietsrotonde op de kruising Bonkestekersweg / Mijdrechtse Dwarsweg / Voorbancken, zegt wethouder Vijselaar. “Dat is een oplossing die we op zijn vroegst medio volgend jaar kunnen realiseren. De fietsrotonde is, zoals ook het instellen van een 30 km/u-zone in de gehele bebouwde kom van Vinkeveen, onderdeel van het Centrumplan Vinkeveen waarover de gemeenteraad a.s. september een besluit neemt. Zolang willen we niet wachten met het verbeteren van de oversteek. Daarom is besloten nu een zebrapad aan te leggen zodat voetgangers en fietsers – met de fiets aan de hand – veilig van de ene naar de andere kant van de weg kunnen lopen. Het meest geschikte punt daarvoor is bij het bruggetje naar de sportvelden dat een paar jaar geleden is aangelegd. Veel kinderen maken hier gebruik van en kunnen hier nu makkelijker oversteken.’’