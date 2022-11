Zaterdag komt hij weer: Sinterklaas en zijn Pieten

De Ronde Venen – De Sinterklaasintochten in De Ronde Venen zullen dit jaar wel wat anders worden dan andere jaren, maar zeker niet minder gezellig voor de kinderen. Alleen voor de kinderen in Wilnis zal het even wennen zijn. Daar wordt de Sint en zijn gevolg niet feestelijk binnengehaald. Niet omdat de Sint vindt dat de Wilnisse kindertjes het niet verdienen, nee omdat de mensen die het altijd organiseren het niet voor elkaar kregen. Jammer, maar niet getreurd, alle Wilnisse kindjes zijn natuurlijk van harte welkom in Vinkeveen, Baambrugge, Abcoude of in Mijdrecht. Papa, mama, opa of oma zullen wat verder moeten fietsen of rijden, maar dat is toch niet onoverkomelijk als je denkt aan die blije koppies.

Baambrugge

Dit jaar heeft de Sint besloten om als eerste plaats in De Ronde Venen Baambrugge te bezoeken. Hij komt nu niet zoals altijd per boot. Wel is bekend dat hij rond 12.00 uur op het Dorpsplein arriveert en volgt er een rijtoer door Baambrugge. In het dorpshuis is er van 12.30 tot 13.45 een receptie waarbij alle kinderen van 9 jaar en jongeren van harte welkom zijn. De tijden kunnen nog iets wijzigen, dus houd de facebookpagina in de gaten.

Abcoude

Direct na de receptie in Baambrugse vervolgt de Sint zijn rondtoer. Met de boot gaat hij richtig Abcoude waar hij omstreeks 14.00-14.30 hoopt aan te komen bij de Voordijk/Holendrecht. Hier sluit de Abcouder Harmonie aan en varen ze door naar de Hulksbrug waar de Sint en zijn Pieten van boord gaan en wandelen ze naar het oude gemeentehuis.

Na een welkomwoord vanaf het balkon gaat de Sint een wandeling maken door Abcoude en deze eindigt in het Piet Mondriaangebouw. Ook hier houdt de Sint een receptie waar alle kinderen tot negen jaar welkom zijn om de Sint een handje te geven

Mijdrecht

Wel is het ieder jaar weer knap hoe de goede Sint het weer voor elkaar krijgt om bijna op dezelfde tijd op verschillende plaatsen tegelijk te zijn. Maar dat komt omdat Sinterklaas natuurlijk al jaren hulp sinterklazen heeft. Waar in Nederland de enige echte Sinterklaas komt? Ach wat kan het de kinderen schelen, hun Sint is de enige echte…In Mijdrecht komen dit jaar de Sint en zijn Pieten weer als vanouds aan op het Raadhuisplein. Vanaf 13:30 zal er een gezellig voorprogramma zijn met meezing Pieten, DJ Piet en Meneer Hans. Rond 14:00 zal de Sint en zijn pieten natuurlijk weer op spectaculaire manier aankomen en hartelijk worden ontvangen door de presentatoren en de wethouder. Hierna is uiteraard tijd om handjes te schudden en foto’s te maken.

Vinkeveen

In Vinkeveen is dit jaar het sportveld naast De Vinken de plek waar de Sint aankomt. Vanaf 13:30 begint ook het ‘warm onthaal feest’ door de Pieten en zal om 14:00 de Sint dan ook echt arriveren. Ook hier wordt het weer gezellig gemaakt met veel pepernoten, muziek en een presentator.

Amstelhoek

In de De Hoef en in Amstelhoek komt de Sint een klein weekje later. In Amstelhoek arriveert hij op vrijdagavond 18 november. Het is de bedoeling dat de Sint feestelijk van de boot wordt gehaald met kinderen met lampionnen. Vanaf 18.15 uur kunnen de kinderen de lampioenen komen halen bij buurthuis ‘Ons Streven’. De lampionnen zijn op te halen. Je moet wel zelf voor een stok en een lichtje zorgen en om 18.30 uur gaan ze dan in optocht richting de steiger in de Mennonietenbuurt . Om 19.00 uur komt hij dan aan wal en begint hij zijn rondgang door Amstelhoek.

Het eindigt bij het buurthuis waar een loco-burgemeester de Sint welkom zal heten. De festiviteiten vinden dit jaar alleen buiten plaats.

De Hoef

In de Hoef komt de Sint zaterdag 18 november aan, natuurlijk bij de steiger bij de Strooppot, waar hij rond 14.30 en 15.00 uur wordt verwacht. Vandaar gaat iedereen naar dorpshuis de Springbok, waar tot 17.00 uur een groot Sinterklaasfeest wordt georganiseerd. (foto Mexs Schellingerhout)