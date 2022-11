Zaterdag is het zover: Sinterklaas kom

Uithoorn-De Kwakel – De Sinterklaasintocht in Uithoorn en de Kwakel wordt dit jaar weer heel speciaal. Heel speciaal en ook een tikje vreemd. Er zijn namelijk twee bijzondere elementen die gezien voorgaande jaren, totaal, maar dan ook totaal anders zijn. Nu is anders niet erg, vernieuwing is goed, maar er is er 1 van de twee die onbegrijpelijk is. Waar is winkelcentrum Amstelplein gebleven. Dit winkelcentrum dat de laatste jaren toch al zo te leiden heeft van alle verbouwingen, brug open en brug maanden dicht, weg onbegaanbaar, daar tussendoor corona en dan nu de energie ellende .Het kan niet op en dan nu met Sinterklaas is heel Amstelplein uit de intocht verdwenen. Jaar na jaar liep de Goedheiligman vanaf de boot naar winkelcentrum Amstelplein, waar de Sint feestelijk werd ontvangen met muziek en dans. Maar nee het is nu anders…

Marktplein

Sinterklaas en zijn Pieten zullen zaterdag 12 november om 10:00 uur aankomen bij de kade op het Marktplein. Daar zullen zij worden ontvangen door de Burgemeester van Uithoorn. Vanaf de kade vervolgen zij hun weg op meerdere wagens die in een vaste route door de dorpen rijden. Dit wordt extra leuk gemaakt door DJ Piet en de meezing Pieten. De optocht start vanaf het marktplein via de stationsstraat richting winkelcentrum Zijdelwaard, waar de Sint rond 11:00 uur verwacht wordt. Daar blijven ze even en vervolgen dan hun weg via de Boerlagelaan naar de Zijdelweg , waar ze rond 11:35 uur aankomen. Vervolgens naar de Boterdijk richting het centrum van De Kwakel , Dan is het zo 12.00 uur. Bij de parkeerplaats bij de kerk zal de optocht na een feestje gemaakt te hebben eindigen rond 12:30.

Foto: Mexs Schellingerhout