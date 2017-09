Veiligheidsdag bij de brandweer

Uithoorn – Zaterdag 7 oktober organiseert brandweer Uithoorn in samenwerking met de ambulancedienst, politie en gemeente vanaf 11.00 uur een Veiligheidsdag in en rond de kazerne aan de Zijdelweg. Tijdens deze dag geven de hulpdiensten samen diverse demonstraties. Ook kunnen bezoekers deelnemen aan diverse activiteiten. Kinderen kunnen bijvoorbeeld hun diploma ‘spuitgast’ halen en rondritjes in de brandweerauto maken.

Kinderspelletjes

Wie kennis wil maken met het werk van de brandweer, politie en ambulancedienst moet zaterdag 7 oktober naar kazerne Uithoorn komen. Bezoekers ervaren zelf hoe het is om een ruimte gevuld met rook binnen te gaan om een slachtoffer te redden. De hulpdiensten laten aan de hand van demonstraties zien hoe ze samenwerken. Denk aan het openknippen van een voertuig om beknelde passagiers te bevrijden, een vlam in de pan of een explosie van een gasbusje, en het aanhouden van een arrestant met het biker-team van de politie. Er is de mogelijkheid om een ritje te maken met een brandweerwagen en de gator. Kortom: een dag waar je kunt kijken, leren en doen!

Informatiemarkt

Verschillende verenigingen en partners presenteren zich met informatie over veiligheid. Onder meer de politie, gemeente, EHBO vereniging Uithoorn en Veilig Verkeer Nederland en VMB Securities zijn aanwezig op de Veiligheidsdag.

Word vrijwilliger

Interesse in en tijd voor een parttime baan bij de brandweer? Kazerne Uithoorn is op zoek naar vrijwilligers. Brandweerlieden van kazerne Uithoorn vertellen op deze Veiligheidsdag graag over hun ervaringen. Meer informatie is te ook vinden op vrijwilligerbijdebrandweer.nl.

Meer informatie

De veiligheidsdag op kazerne Uithoorn (Zijdelweg 1) begint om 11:00 uur en eindigt rond 16:00 uur. Meer informatie over het programma en demonstraties? Bel of mail Nico Theuns n.theuns@brandweeraa.nl / 06 10969744.