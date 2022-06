Zaterdag 18 juni straattheaterfestival in Mijdrecht

Mijdrecht – Zaterdag 18 juni 2022 heeft alle ingrediënten om de gezelligste dag van 2022 in de dorpskern van Mijdrecht te worden. Het grootste spektakel dat dan plaatsvindt is het straattheaterfestival. Na twee jaar stilte door coronamalaise is het hoog tijd om het dorpscentrum van Mijdrecht weer eens op stelten te zetten. Het straattheater is in De Ronde Venen en de regio daar omheen een welbekend festival, waarin professionele straatartiesten uit binnen- en buitenland en artiestengroepen uit de regio afwisselend optredens verzorgen. Tegelijk met het straattheaterfestival organiseert winkeliersvereniging Mijdrecht Dorp een kramenmarkt op het gebied van kunst en nijverheid. Dus ook wanneer u van het ene naar het andere optreden wandelt komt u ogen tekort en vindt u misschien nog iets van uw gading.

Lions Duck Race.

Een derde bijzondere activiteit vindt die dag plaats in de Ringvaart: Lionsclub Mijdrecht-Wilnis organiseert de Lions Duckrace. Om 13:00 uur worden ze losgelaten: Duizenden badeendjes beginnen hun race in de ringvaart langs het Burgemeester Haitsmaplein naar de finish. In een van de kramen kunt u eendjes kopen. De opbrengst wordt geschonken aan het lokale goede doel Stichting Jongeren Actief. Gaat uw eendje als een van de eersten over de streep dan gaat u met een mooie prijs naar huis.

Het programma.

Oftewel: het wordt een zaterdag vol vertier. Op straat en op het plein, onder het marktzeil en langs het water. Een dag om naar uit te kijken, met voor elk wat wils. De 28e editie van het straattheaterfestival staat in het teken van ouderwets vermaak, spontane ontmoetingen, lachen, verbazen en ontroeren. Op de verschillende speelplekken kunt u zich verwonderen over wat kunst en cultuur te bieden hebben. Onder het genot van een hapje en een drankje komen de artiesten ook aan u voorbij, dus is het soms ook opletten geblazen…Eén van de topacts is Soap Stunters van Tukkers Connexion. Het is een optreden waarin met een enorm kanon een menselijke kanonskogel afgevuurd zal worden, dat ontaardt in een ongeëvenaarde wasbeurt van de stuntman. Vol spektakel en humor. Ook wordt het lachen bij ieder ritje van de hilarische achtbaan. Het maakt daarbij weinig uit of u zelf in het karretje zit of aan de zijlijn staat. Optredens van een heel andere orde zijn die van een hoog springende menselijke hagedis, van een stel zwalkende steltlopers of van JASper en JASmina. Dat zijn twee wandelende jassen die u onderweg graag aanspreken en bij de mouw nemen.

Al met al hebben het straattheaterfestival en de andere activiteiten u op 18 juni veel te bieden. Loop alvast warm met de informatie op deze pagina’s. Op de website:www.straattheaterdrv.nl vindt u ook de informatie over de veertien lokale artiestengroepen lezen die komen optreden. Die variëren van dansgroepen, lopende clowns, levende standbeelden tot popkoren, van een jeugdige zangeres, een trio tot een voltallig muziekkorps en een gezellige band.

Het festival is gratis. Het wordt gezellig druk. Kom daarom liefst lopend of met de fiets naar het centrum, of parkeer uw auto op de langparkeerplaats aan de Rondweg. Kijk voor het programma op www.straattheaterdrv.nl