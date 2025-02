Zand erover is niet echt een optie; gronden voormalig Cindu ernstig vervuild

Uithoorn/De Kwakel – Onder grote belangstelling heeft de Uithoornse bioloog drs. Watze de Vries woensdagavond 19 februari zijn verhandeling gepresenteerd in Dorpshuis de Quakel in De Kwakel over het voormalige Cindu terrein, de huidige Amstelzone. De Vries lardeerde zijn betoog met vele anekdotes die hij in de afgelopen jaren heeft verzameld en staafde zijn beweringen met onderzoeksmateriaal en foto’s.

Wat volstrekt duidelijk is geworden, is dat de gronden ernstig vervuild zijn en dat er serieus gereinigd, om niet te zeggen ontsmet moet worden en dan nog zit er op grote dieptes lagen met onheilspellende chemische resten die in lange jaren zijn achtergelaten en gedumpt. Niet echt een oord voor een moestuintje of een boomgaard.

Plan van aanpak

De Amstelzone is opgedeeld in verschillende segmenten, die elk een eigen aanpak vereisen. Momenteel loopt er opnieuw een uitgebreid bodemonderzoek waarvan de uitslag eerdaags bekend gaat worden.

De gemeente Uithoorn is slechts hier en daar eigenaar van een stukje grond in deze Amstelzone en voor een integrale aanpak is dan ook financiële hulp nodig van de provincie én van de centrale overheid en uiteraard moeten de verschillende huidige eigenaren ook willen meewerken aan de herontwikkeling en schoonmaak van de gronden.

Giftige elementen

De primaire herbestemming zal dan bedrijventerrein met bewoning worden en op de schoonste plekken kan dan eventueel hoogbouw komen, met een grote garage eronder met een dikke betonvloer, alleen zo kan er ruimte vrijkomen voor wonen.

De Vries sprak zich niet echt uit over hoe en waar dat dan precies zou moeten gebeuren, wel gaf hij aan dat er een lange lijst met zeer giftige elementen in de bodem was aangetroffen die slechts met grote inspanning weer geneutraliseerd zouden kunnen worden, waaronder diverse giftige toluenen en vooral ook de kankerverwekkende polycyclische aromatische koolwaterstoffen afgekort paks.

Rol van de overheid

Omdat de medewerking van veel (overheids-)instanties nodig is én er ook aanzienlijke investeringen benodigd zijn zal er door alle betrokkenen extra inspanning geleverd moeten worden om deze gigantische klus in beweging te krijgen. Alle partijen zullen daarbij over hun eigen schaduw heen moeten springen en ook bereid moeten zijn om veel méér te doen dan strikt noodzakelijk. In het meest optimistische scenario kan er dan begonnen worden met bouwen eind 2027. Als alles meezit en iedereen meebeweegt.

De gronden zijn al sinds eind 19e eeuw ernstig vervuild geworden, Cindu heeft haar aansprakelijkheid afgekocht en de huidige generatie zit dan ook met de gebakken peren. Een vragensteller vroeg zich af wie dat allemaal zou gaan betalen. Die rekening komt zonder twijfel te liggen bij de belastingbetaler, tenzij we het erbij laten zitten. Maar ja, zand erover is niet echt een optie.

Onder grote belangstelling heeft de Uithoornse bioloog drs. Watze de Vries zijn verhandeling gepresenteerd in Dorpshuis de Quakel in De Kwakel. Foto: aangeleverd.