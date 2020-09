Zaalvoetbal: ZABO na 44 jaar gestopt!

Aalsmeer – Jarenlang ging eind september de ZABO zaalvoetbalcompetitie van start met de eerste speelronde van het nieuwe seizoen. Dit jaar was daar echter geen sprake van, want de ZABO Aalsmeer is namelijk opgeheven. Na 44 seizoenen is er einde gekomen aan de plaatselijke zaalvoetbalcompetitie die werd opgericht in het jaar 1976.

De voornaamste reden dat er géén ZABO meer bestaat ligt in het feit dat er géén bestuur meer is. De bestuursleden (die zich de laatste jaren enorm hebben ingezet om de ZABO te organiseren en draaiende te houden) hadden tijdens het afgelopen seizoen besloten om de bestuursfuncties neer te gaan leggen. Dit was ruim van te voren te kennen gegeven aan alle betrokken teams en deelnemende zaalvoetballers.

Vervolgens werd iedereen in de gelegenheid gesteld om zich aan te melden voor een nieuw te vormen bestuur. Helaas zijn hierop geen reacties binnengekomen, hetgeen betekent dat er geen nieuw ZABO seizoen wordt georganiseerd. De vereniging zal (als alle nog lopende zaken zij afgehandeld) worden ontbonden. Op de website (www.zaboaalsmeer.nl) wordt iedereen bedankt voor zijn/haar bijdrage aan 44 jaar ZABO-competitie.