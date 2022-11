Zaai masterclass Financiën: Niet saai, maar boeiend

Aalsmeer – Dinsdag 22 november werden de Zaaideelnemers in het hoofdkantoor van de Rabobank regio Schiphol gastvrij onthaald door Jerry Hornberg. In het hol van de leeuw was de masterclass Financiën een prima plek. Iedere ondernemer zal het onderwerp financiën op zich heel belangrijk vinden, tenslotte moet er brood op de plank komen, maar die rompslomp er omheen!

Kirsten Verhoef -project-organisator – had echter voor de juiste persoon gezorgd: Jan de Groot van De Meerse Acountants en adviseurs. Hij wist het wat saaie onderwerp – mede door zijn humor, droge opmerkingen en duidelijke uitleg – zo te brengen dat het een hele boeiende en leerzame avond werd. De Groot is zich er goed van bewust dat iedere ondernemer niet zijn/haar bedrijf start omdat hij of zij zo graag met financiën, belasting en administratie wil bezig houden. Maar wie goed naar zijn tips heeft geluisterd zal beslist een betere kijk gekregen hebben waarop gelet moet worden bij het bijhouden van financiën. De Groot had duidelijk lol in deze avond. “Ik praat graag met ondernemers, zij zijn initiatiefrijk en hebben lef.” De avond mondde uit in bijzondere gesprekken. “Voor een groep praten is niet voor iedereen even doeltreffend. Een 1 op 1 gesprek is natuurlijk veel effectiever. Maar tijdens de borrel bij de bar waren er voldoende aanknopingspunten. Ik vond het fijn dat er zoveel respons vanuit de groep kwam waardoor ik op onderwerpen in kon gaan die leven bij de deelnemers.”

Veilige omgeving

Ook Kirsten Verhoef was blij met het verloop van deze avond. “Jan ging goed in op het maken van een prognose voor het bedrijf. Deze elk kwartaal te vergelijken met de gerealiseerde cijfers om vervolgens bij te stellen waar nodig is. Ook werd alle belasting die van toepassing is voor ondernemers goed belicht. Zo wordt voorkomen dat zij aan het eind van een periode voor vervelende verrassingen komen te staan.”

Dat er na de masterclass druk aan het netwerken werd geslagen was niet alleen te danken aan de lekkere hapjes en drankjes. “Ik zie dat dit in de afgelopen weken een hechte sterke groep van harde werkers is geworden. Er ontstaan mooie ideeën, er wordt meegedacht en elkaar iets gegund in een veilige omgeving”, aldus een tevreden Kirsten.

Voor meer Zaai informatie; Kirsten Verhoef: tel. 0297 – 366182 of via de mail: kistenverhoef@syltsupport.nl

Janna van Zon