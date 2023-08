Yvon en Monic brengen sering in beeld

Aalsmeer – In het kader van het ‘Jaar van de Sering’ vroeg museum Historische Tuin Aalsmeer aan de kunstfotografen Yvon van Haaften en Monic Persoon om de sering en de unieke seringenteelt in beeld te brengen. Het prachtige resultaat is nu te zien in twintig grote foto’s die een scala aan emoties oproepen. Het is de sering zoals die nog niet eerder te zien was!

De twee Aalsmeerse fotografen kregen de opdracht om het thema ‘Jaar van de Sering’ op hun eigen manier vast te leggen. Yvon en Monic staken hun licht op bij onder andere kwekerijen, in de Historische Tuin en op andere, verrassende plaatsen. Van beide fotografen selecteerde de Historische Tuin tien afbeeldingen. Deze zijn op groot formaat afgedrukt en worden nu tentoongesteld in het museum. De foto’s zijn zowel binnen als buiten te vinden.

Bestuurslid Anton Temme is trots op het resultaat: “Yvon en Monic zijn erin geslaagd de sering op kunstzinnige wijze vast te leggen, zonder de specifieke kenmerken van de teelt uit het oog te verliezen. Zij hebben allebei een geheel eigen stijl. De foto’s van Yvon hebben een mysterieuze sfeer, terwijl Monic de schoonheid en nostalgie van de sering weet te vatten. Ik hoop dat veel mensen hier de komende tijd van komen genieten.”

Museum Historische Tuin is open van dinsdag tot en met zondag, alle dagen van 10.00 tot 16.30 uur. De entree bevindt zich aan het Praamplein in het Centrum. De fototentoonstelling is tot eind oktober te zien. Kijk voor meer informatie op: www.historischetuinaalsmeer.nl.

Foto: Yvon van Haaften (links) en Monic Persoon bij enkele tentoongestelde foto’s.

Antieke vaas met seringen. Foto: Monic Persoon.