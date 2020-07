Yoga en buiten sporten met Participe

Aalsmeer – De zomervakantie is begonnen, maar bij Participe Amstelland zitten de medewerkers niet stil. In augustus worden voor inwoners van Aalsmeer sportactiviteiten georganiseerd op vier verschillende locaties! De gratis lessen zijn met name bedoeld voor 60+ers, maar 18+ is ook welkom.

Onder professionele begeleiding van gecertificeerde docenten kan deelgenomen worden aan yoga en buiten sporten. De yoga lessen worden gegeven door Jacqueline en zijn op vrijdag 7 augustus bij Place2Bieb aan de Graaf Willemlaan 1 in Kudelstaart en op vrijdag 14 augustus bij buurthuis ’t Middelpunt in de Wilhelminastraat. Beiden van 10.00 tot 12.00 uur.

Buiten sporten met Andrea kan op donderdag 20 augustus bij buurthuis Hornmeer aan de Dreef en op donderdag 27 augustus bij wijkcentrum Hofplein in de Clematisstraat. Beiden eveneens van 10.00 tot 12.00 uur.

Na afloop wordt getrakteerd op iets lekkers en is er gelegenheid om bij te praten en nieuwe contacten te maken. Vooraf aanmelden bij Participe Amstelland is wel een vereiste en dit kan via 0297-326670 (maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 12.30 uur). Deelname is gratis, maar vol is vol.