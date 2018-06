WSVA gaat voor een rookvrije generatie

Aalsmeer – Op 23 mei ontving het bestuur van Waterski Vereniging Aalsmeer (WSVA) kinderburgemeester Derek Buikema. Derek heeft een ambitie, en niet zo maar één. Hij wil alle primair onderwijs schoolpleinen én Aalsmeerse sportverenigingen waar veel jeugdleden komen rookvrij maken. Een mooie ambitie, welke de gemeente Aalsmeer en WSVA ondersteunen. Gezamenlijk gaan ze voor een ‘rookvrije generatie’.

Het was een zeer zonnige woensdag avond toen Derek het terrein van WSVA op het surfeiland feestelijk omgetoverde tot een rookvrije sportvereniging. Er mag dan nergens meer op en in het zicht van de sportvereniging gerookt worden. Dit geldt voor iedereen: leden, ouders bezoekers, sporters, trainers, en andere bezoekers. WSVA wil dit graag naar alle bezoekers van het surfeiland uitstralen.

Aandacht voor Rookvrije Sportverenigingen is belangrijk. Zien roken doet namelijk roken. Kinderen en jongeren die anderen zien roken, gaan zelf ook eerder roken.

Na de feestelijke onthulling en mooie woorden van Derek was het tijd voor actie. Voorzitter van WSVA, Gaby Copini, had Derek belooft te leren waterskiën als de onthulling een feit was. Dus snel in het waterskipak gehesen en wat korte instructies op de wal. Daarna snel het water op. Derek bleek na wat oefenen een talentvolle waterskiër en komt zeker nog een keer genieten van de mooie waterskisport. Na het skiën nog even vol gas, dat was pas echt vet!

Wil jij ook een keer proberen te waterskiën? Komende zondag 10 juni is er een open dag. Kijk voor meer informatie op: www.wsva.nl