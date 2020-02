Workshops tijdens Nationale Opruimweek

De Kwakel – Tijdens de Nationale Opruimweek van 23 tot en met 27 maart organiseert Gelukkig op Orde de workshop ‘Gelukkig op Orde met je spullen’. De Nationale Opruimweek is een initiatief van de Nederlandse Beroepsvereniging van Professional Organizers (NBPO) in de eerste week van de lente. In het land worden dan diverse activiteiten georganiseerd door professional organizers.

Workshops Op woensdag 25 maart vanaf 9.30 uur en vrijdag 27 maart vanaf 19.30 uur organiseren Pien van Barneveld en Sanne Bender van Gelukkig op Orde hun workshop in De Kwakel. Deelnemers leren op een laagdrempelige manier de basisprincipes van opruimen en beslissingen nemen over spullen. Er wordt gewerkt met een groep van 6 tot 8 deelnemers. Het geleerde is overal in huis toepasbaar, ook voor ‘geboren chaoten’ en ‘verwoed verzamelaars’. Meer informatie of opgeven voor een van de workshops à 25 euro p.p.: 06-46718624, info@gelukkigoporde.nl of www.gelukkigoporde.nl Onder de deelnemers wordt een gratis organizing quickscan aan huis verloot, waarbij tips en adviezen worden gegeven voor meer rust, ruimte en overzicht in huis.

Gelukkig op Orde De professional organizers van Gelukkig op Orde werken in regio Amstelland-De Meerlanden en de Ronde Venen. Zij begeleiden mensen die thuis een overvloed aan spullen of documenten ervaren en te weinig ruimte of tijd. Ze helpen één-op-één bij het opruimen en herinrichten van kasten, kamers tot hele woningen. Ook het op orde brengen van de administratie en een overvolle agenda, het organiseren van taken in huis en het helpen voorbereiden van een verhuizing, behoort tot hun dienstverlening.