Workshops over ‘vergeten vaardigheden’ op 1 juni

Aalsmeer – Kan jij kleding herstellen, een nieuwe stekker aan een apparaat maken, messen slijpen, je band plakken, planten gezond herpotten? Zo niet, dan is de middag ‘vergeten vaardigheden’ echt iets voor jou! Op zaterdag 1 juni zijn er van 13.00 tot 16.00 uur workshops in de Historische Tuin over deze vaardigheden.

In het digitale tijdperk wordt soms de kennis kwijt geraakt van praktische vaardigheden die ‘vroeger’ heel gewoon waren en die iedereen in het dagelijks leven kan gebruiken. Spijker je kennis bij tijdens deze leuke en laagdrempelige middag! Het repareren en onderhouden van je kleding, apparaten, messen, fiets en planten is niet alleen nuttig en goedkoper, het is ook nog eens duurzaam. Door producten minder snel weg te gooien en te vervangen, help je Moeder Aarde (en je portemonnee).

Op zaterdag 1 juni is er de mogelijkheid om meerdere workshops te volgen, waarin je in driekwartier de basis leert. Alle kneepjes, alle ‘eigenlijk zou ik dit moeten kunnen’, alle tips en tricks leer je van handige leraren, zodat je aan het einde van de dag naar huis gaat met nieuwe vaardigheden. Deze dag wordt georganiseerd door de Zin-Inn Aalsmeer en Historische Tuin. Het adres is Praamplein 1. Kaarten zijn te koop via: www.historischetuinaalsmeer.kooptickets.nu/product/vergeten-vaardigheden