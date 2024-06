Workshop Van Ruzie naar Rust in Abcoude￼

Abcoude – Daar gáán ze weer! Alweer ruzie! Als ouder kun je er gek van worden. Maar, wat doe jij? Wacht je af of spring je er tussen? En dan? Wat is eigenlijk de functie van ruzie voor kinderen? En welke verschillende ruzies zijn er?

Wat we vaak vergeten is dat ruzie maken tussen kinderen gezond is én dat er volop handvatten zijn om kinderen te leren zelf hun ruzies op te lossen. Die handvatten geven we mee in de workshop Van ruzie naar rust.

Ouders over de workshop

“Leuk! Veel praktijkvoorbeelden waardoor er veel herkenning is en (denk ik) makkelijker praktisch toepasbaar.”

“Sloot gooed aan bij mijn verwachtingen. Truc blijft om er meteen iets uit te pikken om mee aan de slag te gaan.”

“Heel nuttig, heel leerzaam.”

Ouders voor ouders

Deze workshop wordt begeleid door Leonie Aalders. Leonie is moeder van twee (pubers). Daarnaast werkt ze in haar praktijk Anders kijken naar je kind in Abcoude met kinderen en ouders aan sociaal-emotionele wensen. Daarnaast schrijft zij blogs over de struggles van het ouderschap en organiseert zij allerlei workshops. Tijdens deze avond zal zij haar kennis en ervaringen als moeder en als coach met jullie delen.

Deelname en aanmelden

Deze workshop vindt op dinsdagavond 2 juli aanstaande in Abcoude plaats van 20:00-22:00 uur. Deelname is gratis na aanmelding via de website derondevenen.ouderslokaal.nl. Voor meer informatie bekijk onze website of mail naar info@ouderslokaal.nl.

Foto: aangeleverd