Workshop Liefdevol Grenzen Stellen in Abcoude￼

De Ronde Venen – Naar bed gaan, eten of stoppen met gamen. Het kunnen allemaal momenten zijn waarop de moed in je schoenen zakt als je kind niet doet, wat jij graag wilt. Hoe houd je het gezellig terwijl je bij je standpunt blijft?

In de workshop “Liefdevol grenzen stellen” leer je een techniek om je grenzen vast te houden in een positieve sfeer. We oefenen deze techniek met andere ouders, zodat je de techniek direct na de workshop in de praktijk kunt brengen. Deze workshop resulteert in blije kinderen, meer ontspannen ouders en vaker rust in huis!

Ouders over de workshop

“Fijn om ervaringen te delen – goede uitleg hoe kinderen voelen en denken.” “Veel geleerd!”“Goede workshop, leuk zo met elkaar in gesprek.” Deze workshop wordt begeleid door Leonie Aalders. Leonie is moeder van twee (pubers). Daarnaast werkt ze in haar praktijk Anders kijken naar je kind in Abcoude met kinderen en ouders aan sociaal-emotionele wensen. Daarnaast schrijft zij blogs over de struggles van het ouderschap en organiseert zij allerlei workshops. Tijdens deze avond zal zij haar kennis en ervaringen als moeder en als coach met jullie delen.

Deelname en aanmelden

Deze workshop vindt op donderdagavond 4 april in Abcoude plaats van 20.00-22.00 uur. Deelname is gratis na aanmelding via de website derondevenen.ouderslokaal.nl. Voor meer informatie bekijk onze website of mail naar info@ouderslokaal.nl.

Ouders gezocht!

Vind je het leuk om te helpen? Wij zijn op zoek naar ouders die ons team willen versterken. Zie onze website stichtsevecht.ouderslokaal.nl voor een overzicht van de vacatures.