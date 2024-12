Workshop fotografie voor nieuwe leden Fotokring Uithoorn

Uithoorn – Fotokring Uithoorn heeft een wedstrijd voor niet-leden georganiseerd. De prijzen bestonden uit een jaar gratis lidmaatschap, een prachtig jubileumboek en een workshop. Deze workshop is ook aangeboden aan andere nieuwe leden.

De workshop had als titel: ‘Portret op locatie, omgaan met natuurlijk licht’ en vond plaats onder leiding van René Kempes, lid van Fotokring Uithoorn en voormalig beroepsfotograaf. Zes nieuwe leden van de Fotokring en drie modellen zijn op een zaterdagmiddag naar het Amstelpark gegaan.

Kempes: “Anders dan met selfies zijn portretten op locatie best gecompliceerd. Je gaat iets vertellen over de persoon die je fotografeert. Daarbij zoek je een passende locatie. Maar dan ben je er nog niet. Het weer bepaalt hoe je omgeving er uit ziet. En dat is nog maar de achtergrond. Dan de persoon zelf, want daar gaat het om. Hoe staat het met de verlichting op het gezicht en lichaam. Je bewust worden van licht op hetgeen je fotografeert is zó belangrijk. Dat maakt je foto. Dus je moet goed kijken naar licht en schaduw. Als de locatie en persoon kloppen, maar de verlichting door zon of wolken is niet optimaal of zelfs heel erg verkeerd, wat doe je dan?” Dat was de insteek van de workshop.

Meer informatie: www.fotokringuithoorn.nl.

