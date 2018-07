WK kanopolo voor veertien Michiel de Ruyter leden

Uithoorn – Na maanden van intensieve training en prestigieuze toernooien in binnen- en buitenland, is het voor veertien leden van Michiel de Ruyter nu tijd voor de kers op de taart. Afgelopen vrijdag reisden ze af naar Canada voor het WK Kanopolo. De U21-klasses speelden gisteren al hun eerste wedstrijden, vandaag gaan de senioren van start. Alles is live te volgen via www.canoeicf.com.

De 16-jarige Veere Vroon schopte het dit seizoen tot Jong Oranje en mag nu haar eerste eindtoernooi spelen. Als jongste van haar team gaat ze er vol frisse moed in. “Natuurlijk is het wel heel spannend, want alles is nieuw. Op normale toernooien heb je ongeveer vier wedstrijden per dag van maar nu zijn dat er één of twee, waarin je meteen alles moet geven. Daar ben je constant op gefocust. Maar het team heeft me er heel goed in begeleid zodat de druk wat lager ligt. Onze doelstelling is om de halve finales te halen. Zelf wil ik vooral heel erg groeien in die ene week. Ook als team, zodat we weer door kunnen pakken voor het EK in Portugal volgend jaar.”

Ervaren

De doelstelling om tot de laatste vier teams door te dringen, leeft bij meer ploegen van de nationale selectie. Ervaren rot Bart van Es is al jaren een vaste kracht bij de Nederlandse Heren en heeft goede hoop voor Oranje. “Aan het begin van het jaar zei de coach heel terughoudend dat we voor de top acht moesten gaan, maar we hebben daarna het podium van een groot Europees toernooi gehaald en dat is eigenlijk ook meteen de wereldtop, dus moet de halve finale op het WK haalbaar zijn. Als we ons niveau halen en het loopt zoals het moet, kunnen we nu ook op dat podium komen.”

Ondanks die hoge ambities is er nergens spanning te vinden bij de kanopolovedette. “Zo’n eindtoernooi is ook eigenlijk wel relaxed. Op dat moment heb je alles gedaan wat je kon doen. Extra druk is niet nodig, al het harde werk is al voorbij. Je traint het hele jaar voor dit toernooi en daar kun je nu de vruchten van plukken.”

(PLUS FOTO)Foto van links naar rechts : Voorste rij ; Robin Roozeboom, Marlen Wessels, Charlotte Bakkes, Robyn Uphof, Veere Vroon, Selina Dijkstra. Middelste rij ; Bart van Es, Jesper van Beemdelust, Benjamin Engelschman, Reno van den Berg, Wessel Vroon, Alisha van den Berg. Achterste rij ; Tim Schrama, Michiel Boonacker (beide coach). www.mdr.nu