Wintermarkt in Centrum gaat niet door, wel livemuziek

Aalsmeer – In overleg met diverse partijen heeft Aalsmeer Centrum helaas moeten besluiten de Wintermarkt morgen, zaterdag 7 december, niet door te laten gaan. Vooral de veiligheid speelt hierbij een grote rol. Kramen en tentjes opbouwen kan niet met veel wind, enkele kraamhouders hebben afgezegd en lege kramen in de straat is ook geen gezicht. Naast harde wind is voor zaterdag tevens veel regen voorspeld wat bezoekers zal doen besluiten om niet naar de Wintermarkt te gaan.

Kerstmannenorkest

Geannuleerd dus, maar gezellig wordt het wel in het winkelgebied zaterdag 7 december. In de winkels diverse leuke (kerst)aanbiedingen en bovendien gaat een kerstmannenorkest voor sfeer zorgen.

Kerststukjes maken en Kerst-koopzondag

Het kerststukjes maken voor kinderen op het Molenplein is uitgesteld en vindt nu plaats op zaterdag 14 december. Weer een week later, zondag 22 december, zijn de winkels in het Centrum open en tijdens deze Kerst-koopzondag kan jong en oud tevens instappen in een treintje voor een rondrit door het winkelgebied.

Kerstmarkt Lions Ophelia

De Kerstmarkt van Lions Ophelia in de Historische Tuin gaat overigens wel door. Vrijdag 6 december van 16.00 tot 20.00 uur en zaterdag 7 december van 10.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis. Zaterdag zijn er optredens, twee veilmomenten waarvan de opbrengst voor twee goede doelen is en er zijn natuurlijk allerlei leuke spulletjes te koop.