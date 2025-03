Winst voor damclub K&G

De Kwakel – Voor de derde maal dit damseizoen werd Nieuwvener Wim Könst matchwinnaar voor de Kwakelse damclub, een huzarenstukje. Vrijdagavond kwamen de dammers uit Zaanstad op bezoek in ’t Fort De Kwakel. Na een gelijk opgaande strijd, resulterend in drie remises, bleef alleen bord 2 van Wim nog in de strijd. Wim Könst wist door te breken naar bijna de damlijn, maar moest geduld opbrengen om niet te vroeg dam te halen. Met een plakker had zijn opponent dan nog remise weten te halen, maar Wim ging deze valstrikken vakkundig uit de weg en zette daarmee een 5-3 zege op het scorebord.

Hierdoor voert K&G nu de ranglijst van de hoofdklasse van Noord-Holland aan, K&G is echter uitgespeeld. De twee naaste achtervolgers hebben een punt achterstand maar hebben nog een wedstrijd tegoed. Minimaal een fraaie derde plaats is al verzekerd voor de dammers van Kunst en Genoegen, een heel goed resultaat voor de kleine club uit De Kwakel. Verzekerd van een eerste prijs is Cor Westerveld. Hij werd een maand voor het eind van dit seizoen al kampioen van de club. Ook Adrie Voorn zal in de prijzen vallen, hij verzekerde zich van de TH Voorn-prijs door in de bondswedstrijden de meeste punten voor zijn team te behalen.

Begin april sluiten de dammers hun seizoen af, liefhebbers kunnen nu nog elke woensdagmiddag in ’t Fort aanschuiven.

Op de foto: De dammers van K&G doen het uitstekend in de hoofdklasse van Noord-Holland. Foto is aangeleverd.