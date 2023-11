Winnaars ‘Onderneming van het Jaar’ bekend

Aalsmeer – Een keuze maken tussen een bakkerij, een scheepsbouwer of een autodealer: Het zal de jury van de verkiezing Onderneming van het Jaar niet meegevallen zijn om de winnaar te bepalen in de categorie MKB Groot. Ook in de andere drie categorieën prachtige en gevarieerde bedrijven. Tijdens de finale-avond afgelopen vrijdag in de sfeervol ingerichte veilingzaal in The Beach zijn de winnaars bekend gemaakt.

“De finale-avond van de Onderneming van het Jaar verkiezing heeft wederom laten zien wat een mooie bedrijven we in Aalsmeer hebben. Met alle geweldige finalisten op het podium en zes winnaars om trots op te zijn”, aldus Nieuw Ondernemend Aalsmeer.

In de categorie MKB Groot is Koninklijke De Vries Scheepsbouw uitgeroepen tot Onderneming van het Jaar. Bart Brugman kreeg de hoofdprijs bij MKB Midden/Klein, beste ZZP’er vond de jury Beautysalon Moments en Stoer Bikes kreeg het bronzen beeld van Flora uitgereikt als meest talentvolle starter. De publieksprijs is toegekend aan Studio Casco Interiors en Jasper Engel van bakkerij Vooges is uitgeroepen tot ‘Ondernemer van het Jaar’.

Donderdag in een krant een mooi verslag over de finale-avond door Janna van Zon.

Foto: Nieuw Ondernemend Aalsmeer