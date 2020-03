Winkelinzameling Voedselbank zonder vrijwilligers

Aalsmeer – Door de Corona-crisis staat de aanlevering van voedsel aan de voedselbanken onder druk. Omdat het regionale distributiecentrum in Amsterdam gesloten is, moet Voedselbank Aalsmeer het nu hebben van lokale initiatieven van medeburgers en ondernemers.

De oproep op sociale media en in de krant heeft enkele reacties opgeleverd, er komt nu vooral veel brood binnen, maar het is niet genoeg om de voedselvoorziening op niveau te houden. In samenspraak met de AH in Kudelstaart heeft de Voedselbank daarom nu besloten om een winkelinzameling zonder vrijwilligers te houden.

Dit zal gebeuren op woensdag 8 april. Normaal gesproken delen de vrijwilligers bij de ingang boodschappenlijstjes uit, waarop ongeveer artikelen vermeld staan, waarmee de basis-voedselpakketten voor de cliënten van de Voedselbank worden samengesteld. Na de kassa nemen zij dan de extra boodschappen in ontvangst. Dat is nu dus niet het geval en het winkelend publiek moet het zonder de aanmoediging van de vrijwilligers doen. In de supermarkt is wel een speciale plaats ingericht voor een flink aantal van deze houdbare dagelijkse boodschappen. Na de kassa kan men de artikelen in een krat doen.

Voor zover nu valt te overzien, kan de uitgifte van de Voedselbank nog wel doorgaan, maar dit geeft ook extra werk omdat de pakketten van de klanten die het huis niet uit mogen, nu thuisbezorgd worden.

De Voedselbank wil graag blijven doorgaan met het verstrekken van Voedselpakketten aan mensen die het hard nodig hebben. Daar is meer aanlevering van houdbare en verse producten voor nodig en daarom wordt ook gehoopt op een verrassende opbrengst van de winkelinzameling op woensdag 8 april.