Winkelgebied Ophelialaan krijgt nieuwe uitstraling

Aalsmeer – De riolering en verharding van de Ophelialaan en omgeving zijn aan vervanging toe. Gelijktijdig krijgt ook het winkelgebied een kwaliteitsimpuls. De planning is om media 2025 met de werkzaamheden te starten en het daarna in fases uit te voeren.

Wethouder Sven Spaargaren: “Tijdens deze werkzaamheden wordt de riolering en verharding vervangen en de inrichting van de winkelstraat gemoderniseerd. Hiermee krijgt het winkelgebied Ophelialaan een kwaliteitsimpuls. Belangrijke uitdaging hierin is het verbeteren van de verblijfskwaliteit, verkeersveiligheid, toegankelijkheid en parkeren. Ook onderzoeken wij de komende tijd welke maatregelen er mogelijk zijn voor toekomstbestendige en groene inrichting van de winkelstraat Ophelialaan.”

Werkzaamheden

De planning is om te starten met de vervanging van het riool in de Ophelialaan en de Primulastraat Noord. Het gaat hierbij om het gedeelte van de Ophelialaan ter hoogte van de winkels tussen de Burgemeester Kasteleinweg en Spoorlaan en de Primulastraat Noord tussen de Spoorlaan en de Ophelialaan. De rioolvervanging in de overige straten van deze wijk staan na deze fase op de planning. De planning is nog wel afhankelijk van de beschikbaarheid van de nutsbedrijven die voorafgaand aan de herinrichting de noodzakelijke werkzaamheden uitvoeren.

Inloopbijeenkomst op 14 februari

Om iedereen hierover te informeren organiseert de gemeente op woensdag 14 februari van 17.00 tot 19.30 uur een inloopbijeenkomst in Het Baken aan de Sportlaan 86. Inwoners kunnen hier hun hier hun wensen en aanvullingen op het concept-ontwerp aangeven. Bij verhindering op 14 februari kunnen inwoners na de bijeenkomst een afspraak maken in het raadhuis van Aalsmeer om de concept ontwerpen te bekijken en te reageren. Hiervoor kan een e-mail gestuurd worden naar jack.smit@amstelveen.nl. Deze afspraken zijn mogelijk tot en met 26 februari.

Na deze informatiebijeenkomst verwerkt de gemeente de inbreng en werkt het ontwerp verder uit.